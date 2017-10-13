Владельцы DFM AX7 смогут получить бесплатную техническую помощь на дороге

Представители российского офиса китайской компании DFM сообщают, что в России стартовало действие программы DFM Assistance. Отмечается, что владельцы кроссоверов модели DFM AX7 смогут получить квалифицированную техническую помощь на дороге в случае возникновения поломки.

Согласно данным российских автомобильных изданий, компания «Дунфэн Мотор Рус» сообщает о старте новой программы DFM Assistance, которая позволит владельцам получить оперативную помощь в случае поломки. Разработчики уточнили, что действие программы распространяется на один год с момента покупки кроссовера DFM AX7 в любом официальном дилерском центре.

Отмечается, что провайдером новой услуги станет российский компания Русский АвтоМотоКлуб», которая также сотрудничает с другими брендами в аналогичных программах. Квалифицированные специалисты могут оказать помощь в случае поломки мотора, пробития покрышек, блокировки дверей и в многих других случаях.

Разработчики уточнили, что владельцы DFM AX7 могут получить бесплатную помощь на месте, но в отдельных случаях потребуется эвакуация на ближайший сервисный центр. Примечательно, что программа действует только в радиусе 200 километров от городов, в которых есть официальное представительство DFM.