Составлен ТОП-5 регионов России по продажам машин с пробегом

Аналитики, работающие в агентстве «АВТОСТАТ», провели ряд исследований по изучению отечественного вторичного рынка. В итоге был составлен ТОП-5 регионов, где зафиксированы высокие продажи подержанных транспортных средств.

Впервые первенство на вторичном рынке досталось Подмосковью с показателем в 315 200 экземпляров. Из этого следует, что Московская область обогнала столицу по продажам. Второе место представлено Москвой, где продано в 2017 году 296 900 б/у авто. Причиной возникновения такой ситуации считается новая политика чиновников столичной администрации с целью вытеснения авто из центра.

ТОП-3 замыкает Краснодарский край, где местные автолюбители приобрели 266 700 машин. За ним в перечне числится Санкт-Петербург с показателем 191 300 авто. Закрывает первую пятерку регионов с высокими продажами машин с пробегом Ростовская область (163 700 штук).