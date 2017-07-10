Двигатели Skyactiv-3 от Mazda смогут конкурировать с электромобилями

Японские машиностроители поставили себе очередную сверхзадачу: представители компании Mazda сообщили, что ее специалисты в течение ближайших лет разработают линейку двигателей Skyactiv-3, которые станут еще безопаснее для окружающей среды, так как уровень их выбросов в атмосферу сократится на четверть, что поставит их в один ряд с силовыми установками электромобилей.

В данное время автомобили компании Mazda оснащаются агрегатами Skyactiv первой генерации. Моторы второго поколения отправятся на конвейер уже в следующем году.

Главными целями разработчиков Mazda в проекте Skyactiv-3 являются повышение КПД и снижение потерь энергии, нагревающей мотор. Японские инженеры считают, что добьются успеха за счет увеличения степени сжатия. Кроме того, эксперты Mazda намерены отказаться от свечей зажигания. Также специалисты планируют повысить тепловую эффективность двигателей на 56%. Если японцы достигнут поставленных целей, то смогут выпустить ДВС, способные соперничать с электрическими силовыми установками.