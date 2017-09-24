Электрокар Tesla Model S превратили в самый быстрый универсал

Британские инженеры из кузовного ателье Qwest закончили изготовление стильного и практичного электромобиля Tesla Model S, получившего кузов Shooting Break. Сообщается, что модель строилась по заказу одного предпринимателя, обожающего отправляться в поездки со своими собаками.

В соответствии с информацией, обнародованной обозревателями британского специализированного портала Autocar, конструкторы кузовного ателье Qwest закончили создание универсала на платформе американского электромобиля Tesla Model S в модификации P90D. Новинку назвали Tesla Model S P90-SB и ее вес снизился на 14 кг, благодаря применению в ней карбона и алюминия.

Создатели машины подчеркнули, что если бы модель пошла в серию, то она смогла бы побить скоростной рекорд среди универсалов, который сегодня принадлежит Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid. До первой «сотни» новое авто берет разгон за 2,8 секунды.

Глава Qwest Дориан Хиндмарш в интервью проинформировал, что разработка уникального электромобиля велась один год, а обладателем новинки станет приятель руководителя тюнинговой компании. Премьера модели ожидается в мае 2018 года в Лондоне.