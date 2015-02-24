Автобус-дом Ferrari Михаэля Шумахера продают за 130 000 фунтов стерлингов
На торги выставили огромный автобус от Ferrari, служивший домом для Михаэля Шумахера во время нескольких рабочих поездок на множество гонок. За авто, в котором спортсмен проживал три года, хотят выручить 130 000 фунтов стерлингов.
Полноразмерный автобус имеет длину в 12 метров и применялся для проживания, уик-энда, деловых встреч между соревнованиями и квалификацией. Первоначально средство передвижения гонщика разделили на две квартиры, где появились телефоны, гардероб, компьютеры, ТВ и интернет. В 2005 году эксклюзивный дом стал настоящими премиальными апартаментами.
Отныне автобус, которым владеют участники Формулы-1, получил керамическую ванную комнату, автономное отопление, сплит-систему, аудиосистему и громадную кровать на две персоны. Внутри транспорта стоит выделить полностью оборудованную кухню и логотипы Prancing Horse и шильдики Ferrari.
Автобус построили инженеры Iveco, а собрали его на заводе в Турине. Он получил необходимую документацию о регистрации и британские автономера. Пробег интересного дома на колесах достиг 90 000 км.