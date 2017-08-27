Показаны фото рамного внедорожника Roewe RX8 на базе Maxus D90

Автопроизводитель SAIC представил официальные фото нового внедорожника Roewe RX8, продажи которого в Китае стартуют уже в первой половине 2018 года. Большой внедорожник построен на базе рамного Maxus D90.

Согласно опубликованным снимкам, новый большой внедорожник Roewe RX8 сохранил основные дизайнерские решения RX5 и RX3. Габариты новинки следующие: длина – 4 923 мм, ширина – 1 930 мм, высота – 1 810 мм, колесная база – 2 850 мм. Компания сообщила, что Roewe RX8 будут предлагать как и для пяти, так и для семи пассажиров.

Большой внедорожник Roewe RX8 оснастят турбодвигателем объемом 2 литра производительностью 224 «лошадей» от Maxus D90. В качестве трансмиссии будут предлагать только коробку-автомат Aisin на шесть скоростей. Внедорожник будет доступен только в полноприводном исполнении.

В списке оснащения Roewe RX8 числится система мультимедиа, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система помощи при подъеме и спуске, ручной тормоз на электроприводе, система, предотвращающая пробуксовку, панорамный люк, система контроля слепых зон и салон из экокожи.