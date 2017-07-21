Chery разрабатывает новый трехрядный внедорожник Tiggo 8

Китайский автопроизводитель Chery вывел на испытания новый семиместник Chery Tiggo 8. Шпионы сфотографировали новинку с тремя рядами кресел, которая полностью покрыта камуфляжной пленкой.

Новинка Chery Tiggo 8 займет в модельной линейке место перед флагманским внедорожником Tiggo 7. Новая модель построена на удлиненной платформе Tiggo 5X. Согласно полученным снимкам, внешний вид семиместного внедорожника сохранил дизайнерские решения 5X.

Ожидается, что моторная линейка внедорожника будет представлена турбодвигателем объемом 1,5 литра производительностью 152 «лошади», а также атмосферником объемом 2 литра мощностью 122 «лошади».

В качестве трансмиссии к первому мотору будут предлагать вариатор на шесть ступеней, а ко второму - вариатор или «механику» на пять скоростей. Традиционно для Китая Chery Tiggo 8 будет доступен только в переднеприводном исполнении. Продажи нового трехрядного внедорожника Chery Tiggo 8 стартуют в Китае еще до лета 2018 года.