Эксперты назвали марки, которыми довольны российские автомобилисты

Можно сильно восхищаться автомобильным брендом, но быть неудовлетворенным машинами, производимыми инженерами марки. Об этом можно узнать, рассмотрев рейтинг удовлетворенности автолюбителей по брендам, разработанный сотрудниками «АВТОСТАТ».

Первое место в списке досталось шведам Volvo, получившим 90,2 балла. На второй строке разместился британский Land Rover (89,8 балла). ТОП-3 закрывают баварцы BMW (89,5). В первой пятерке оказались японский премиальный бренд Lexus (89,3) и немецкая люксовая марка Audi (89,2). В ТОП-10 попали Mercedes-Benz (88,8), Honda (88,5), Mazda (86,1), Toyota (84,4) и Opel (84,3).

Всего в списке участвует 31 автобренд, однако аналитики отмечают, что многие автомобилисты удовлетворены своим транспортом, потому средние показатели удовлетворения достигают 80,6 балла.

Исследование проводили при помощи интернета и телефонного опроса в ноябре прошлого года. В нем поучаствовали 3 000 автолюбителей разных марок, а каждая из них оценивалась по 11 категориям.