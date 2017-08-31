11-летние дети нарисовали фантастические автомобили будущего

Страховая компания Go Compare из Великобритании в конце 2017 года попросила группу 11-летних детей нарисовать автомобили, на которых они хотели бы ездить, когда вырастут. Эксперты отметили, что некоторые модели достойны центральных мест на выставке потребительской электроники CES.

Согласно данным британских автомобильных изданий, все нарисованные детьми автомобили используют альтернативные источники энергии – забавные модели питаются электричеством, солнечной энергией и даже сладостями. Помимо этого, многие транспортные средства являются беспилотными и летающими.

Отдельные модели, по словам юных конструкторов, передвигаются на электромагнитной «подушке» и имеют два меблированных этажа. Также один из авторов представил концепт подводного автомобиля Mega Alset, который оснащен плавниками и мотором, черпающим энергию из соленой воды.

Что касается спортивных автомобилей, то 11-летние дети создали «драконий» спорткар Beast Racer 210, который способен набирать фантастическую скорость благодаря крыльям и хвосту на кузове. Юных автоледи порадует «машина-единорог» Unicar, которая способна менять цвет кузова, а также передвигаться по воздуху и под водой. Переднюю оптику модели очищают специальные ресницы.