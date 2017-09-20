На тестах замечена китайская копия кросс-купе Mazda CX-4 от Zotye

Китайский автопроизводитель Zotye приступил к тестам нового кроссовера в кузове купе, который будут выпускать под именем Traum Meet 5. Новинку, которая является копией Mazda CX-4, засекли шпионы.

Бренд Traum, который принадлежит китайской компании Zotye, впервые заявил о себе оригинальным кроссовером S70. Модель представили в 2017 году. Однако второй кроссовер Traum Meet 3 уже начал приобретать некоторые черты Mercedes-Benz GLA, а третья модель и вовсе станет копией кросс-купе Mazda CX-4. Новинка Traum Meet 5 будет иметь следующие размеры: длина – 4 680 мм, ширина – 1 868 мм, высота – 1 625 мм, база колес – 2 720 мм.

Ожидается, что новый кроссовер Traum Meet 5 в кузове купе оснастят силовым агрегатом объемом 1,5 литра, который генерирует до 150 «лошадей». В качестве трансмиссии будут предлагать механическую коробку передач на пять ступеней или вариатор. Китайский клон будут выпускать только с передним приводом.