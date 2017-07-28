Ford бесплатно исправит хот-хэтчи Focus RS с дефектными моторами

Не так давно владельцы ранних экземпляров Ford Focus RS третьего поколения пожаловались на то, что их хэтчбеки выбрасывают белый дым из выхлопной трубы, что говорило о проблемах с мотором. Представители бренда отметили, что данный дефект будет устранен бесплатно для владельцев автомобилей.

Как сообщалось ранее, в ранних автомобилях Ford Focus RS третьего поколения был замечен дефект, из-за которого появлялся белый дым из выхлопной трубы. Кроме того, «заряженные» хэтчбеки потребляли охлаждающую жидкость даже в момент работы на холостом ходу. Позже выяснилось, что проблема связана с дефектным уплотнителем на головках блока цилиндров.

Представители Ford отметили, что компания бесплатно отремонтирует все проблемные Ford Focus RS, выпущенные в 2016 и 2017 годах. Отмечается, что модели будут обслужены вне зависимости от пробега, наличия гарантии и состояния.

Сообщается, что в официальных сервисных центрах Ford специалисты проведут диагностические работы, а также проверят систему охлаждения мотора. В дальнейшем двигатели получат замену прокладки на блоке цилиндров. Отмечается, что часть дефектных Ford Focus RS уже отремонтирована, но разработчики не называют данную программу отзывом.