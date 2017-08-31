Nissan разработает преемника спорткара Nissan 370Z

В пресс-центре японского автопроизводителя Nissan сообщают о начале создания спорткара, который придет на смену Nissan 370Z. В итоге становится понятным, что информация о снятии с производства спорткаров серии Z является сильно преувеличенной.

Глава правления компании Nissan Филипп Клейн на Детройтском автосалоне рассказал о начале разработки нового авто из Z-класса, но детальных сведений о новинке не предоставил. Из слов топ-менеджера исходит, что среди автолюбителей на аналогичные авто падает спрос, но их производство и не думают останавливать. На сегодняшний день инженеры Nissan намерены разработать несколько машин, призванных вызвать страсть у возможных покупателей.

По мнению специалистов, востребованность в скоростных авто на рынке значительно уменьшилась, так как многие автолюбители покупают кроссоверы и внедорожники. Но цена на Z-автомобили повысилась, так как в них внедряют дополнительные защитные системы и иные функции.