Эксперты определили ТОП-10 самых популярных авто B-класса в России

Агентство «АВТОСТАТ» исследовало сегмент автомобилей В-класса в России. В результате автоэксперты составили ТОП-10 самых популярных авто данного сегмента за 2017 год.

Сегмент автомобилей B-класса в России вырос на 5,9%, до 335 029 машин, в сравнении с показателями 2016 года. В результате спрос на такие авто продолжает расти. Возглавляет ТОП-10 южнокорейский KIA Rio, который показал прирост в 11,6%, до 99 680 проданных авто.

Второе местно в рейтинге B-класса занял Hyundai Solaris, продажи которого упали на 0,6%, до 78 776 единиц. Третье место досталось флагманскому Volkswagen Polo, который также увеличил продажи на 4,2%, до 46 550 машин.

Следом в ТОП-10 самых популярных машин B-класса в России в 2017 году идут Renault Sandero и Skoda Rapid с продажами 30 466 и 29 989 авто соответственно. Отечественная модель LADA Kalina, продажи которой упали на 5,7%, до 19 702 единиц, заняла шестое место.

Datsun on-Do увеличил свои продажи на 45%, до 18 920 машин, и оказался на седьмой позиции в рейтинге. А следом идет ещё одна модель производителя Datsun - mi-Do, продажи которой упали на 8,65%, до 4 125 авто.

И замыкают ТОП-10 авто B-класса Ford Fiesta и MINI Cooper с показателями 3 234 и 1 676 машин. Стоит отметить, что продажи Fiesta упали на 53,4%, в то время как Cooper ворвался в рейтинг с приростом в 37%.