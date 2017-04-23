Эксперты объяснили значения меток на водительских правах

Многие автолюбители после общения с работниками ДПС видят на своих удостоверениях проколы или метки на фотографии водителя. По словам экспертов, такие обозначения являются закодированным языком полицейских или своеобразной характеристикой автомобилиста.

Отмечается, что правоохранители делают метку на удостоверении в тот момент, когда водитель этого не замечает. Чаще всего такие знаки являются небольшим проколом иголкой либо же следом от нажима ручки. Обычно такие метки можно обнаружить на фото.

Метка, расположенная на глазах, может сообщать, что водитель может ругаться с сотрудниками ГИБДД, нецензурно выражаться и бросаться с кулаками. Две метки повествуют о том, что могут быть проблемы при оформлении штрафа. Если же прокол фигурирует на ушах, то это значит, что инспекторы попали на водителя с правовой грамотностью, для которого не составит труда оспорить вынесенное полицейским решение.

Изображенная отметка на носу информирует о том, что шофер раньше за что-то серьезное задерживался, причем смог откупиться. На лбу метка свидетельствует о том, что водитель будет пытаться подкупить полицию при незначительном правонарушении. Прокол на рту характеризует водителя как неадекватного человека и скандалиста.