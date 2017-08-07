Назван ТОП-10 самых бюджетных иномарок на рынке России

В начале наступившего года ряд машиностроителей подняли стоимость своих авто в России, но это никак не сказалось на статусе бюджетных иномарок на конец января 2018 года.

Наиболее дешевой иномаркой эксперты назвали узбекский хэтчбэк Ravon R2, получивший под капот 1,25-литровый агрегат с отдачей 85 «лошадок» и «автомат». За него придется отдать от 439 000 рублей. На втором месте числится японский седан Datsun on-DO, который стоит 444 000 рублей, но машины этого бренда в 2018 году поднялись в цене до 451 000 рублей.

За седан Ravon Nexia, который имеет в моторном отсеке 106-сильный 1,5-литровый двигатель с МКПП, отечественные автолюбители выложат 449 000 рублей. Следом разместился «китаец» Brilliance H230 с ценником в 460 000 рублей. ТОП-5 закрывает французский Renault Logan (479 000 рублей).

В ТОП-10 стоит выделить FAW Oley (491 000 рублей), Ravon R4 (499 000 рублей), Renault Logan (499 000 рублей), Renault Sandero (499 000 рублей) и Ravon Gentra (549 000 рублей).