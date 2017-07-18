В сети появился видеотизер с новым Mercedes-Benz Sprinter

Недавно на YouTube-канале Mercedes-Benz Maybach Fans был опубликован видеоролик с Mercedes-Benz Sprinter свежего поколения. На видео можно рассмотреть разные элементы экстерьера и интерьера будущего автомобиля.

Ожидается, что грядущий Mercedes-Benz Sprinter претерпит существенные изменения в техническом плане. Новинку сконструируют на иной платформе, которая была разработана собственными силами немецкой компании.

Судя по видеотизеру, коммерческий автомобиль получит современное оформление салона, причём ряд решений «перекочует» в него из премиальных легковых автомобилей Mercedes-Benz. В частности, на ролике можно заметить мультифункциональный руль с тремя спицами, металлические вставки, цифровую приборную панель и большой экран мультимедийного комплекса с USB-разъёмами.

Что касается дизайна кузова Mercedes-Benz Sprinter, представление о нём даёт опубликованное ранее шпионское видео, хотя машину удалось запечатлеть в камуфляже. Отметим, что презентация коммерческой модели должна состояться уже в феврале, а российские дилеры начнут предлагать новый Sprinter в сентябре нынешнего года.