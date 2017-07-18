"GM-АвтоВАЗ" не продлил патенты на новую Chevrolet Niva II

Изучив базу данных Роспатента, эксперты сообщают, что СП "GM-АвтоВАЗ" не собирается продлевать патенты на вторую генерацию внедорожника Chevrolet Niva. Интересен тот факт, что машиностроитель просрочил патенты как на дизайн авто, так и на его компоненты.

В соответствии с требованиями законодательства, продление патента на промышленный образец нужно осуществлять каждый год вместе с оплатой налога. С 2014 года, с даты регистрации Chevrolet Niva II, представители компании продлевали патенты до 2017 года. Сегодня в информационной базе Роспатент обнародовали сведения о прекращении действия патента на Chevrolet Niva II.

Сообщается, что официально новый внедорожник представили в 2014 году на Московской автовыставке. Внедорожник должен был массово выпускаться с 2015 года, но препятствием этому стал разразившийся экономический кризис. Под капот новинка получила 136-сильный 1,8-литровый агрегат, но позже сообщили, что в подкапотном пространстве разместят двигатель ВАЗ-21179 на 1,8 л. Весной ушедшего года российские власти обговорили развитие проекта. Специалисты СП "GM-АвтоВАЗ" сообщили, что для его реализации нужно вложить 21,57 млрд рублей.