Hyundai ix35 получил новый турбированный двигатель

Разработчики корейского бренда Hyundai сообщают о том, что новая генерация компактного кроссовера Hyundai ix35 получит под капот 1,4-литровый турбированный мотор T-GDI. На страницах зарубежных автомобильных изданий уже появились свежие снимки серийной версии модели.

Согласно данным СМИ, новый кроссовер Hyundai ix35 откажется от прежнего 2,0-литрового атмосферного двигателя и получит под капот турбированную установку T-GDI объёмом 1,4 литра, которая способна генерировать 140 лошадиных сил. Отмечается, что новый мотор окажется «чище» и гораздо экономичнее предшественника. Кроме того, двигатель получит сниженный уровень шума, что является залогом комфортной езды.

Новый мотор для Hyundai ix35 будет сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с роботизированной 7-диапразонной КПП DCT с двойным сцеплением. На выбор клиентам предложат передний и полный привод.

Стоит напомнить, что обновленный Hyundai ix35 реализуется на автомобильном рынке Китая с ноября 2017 года. От дорестайлинговой версии новинка отличается пересмотренной решеткой радиатора, которая выполнена в новом корпоративном стиле, иной оптикой и расширенным списком опций. Интерьер модели также получил современные нотки и стал более эргономичным.