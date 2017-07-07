Составлен рейтинг самых пафосных и дорогих внедорожников

На страницах российских автомобильных изданий появился рейтинг самых роскошных и пафосных внедорожников, которые способны удивить даже искушенных автолюбителей. Примечательно, что в перечень вошли как серийные автомобили, так и концептуальные прототипы.

На первом месте рейтинга расположился британский премиальный кроссовер Bentley Bentayga, который уже давно выпускается серийно, но пока не имеет достойного конкурента. Уже в скором времени соперником Bentayga станет роскошный внедорожник от Rolls-Royce. В России такой автомобиль можно приобрести по цене от 15 000 000 рублей.

Вторая строчка досталась Range Rover SVAutobiography с удлиненной колёсной базой, который разрабатывается британским подразделением Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations. Модель имеет четырехдверный кузов, а также люксовый уровень отделки и оснащения.

Среди серийных автомобилей также нельзя не отметить Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, который является роскошной открытой версией хорошо известного «Гелендвагена». Тираж модели составляет всего 99 единиц, а под капотом скрывается мотор V12 мощностью в 630 лошадиных сил.

Что касается концептов, то тут в рейтинг смог попасть прототип американского Lincoln Navigator, который имеет двери типа «крылья чайки» и выдвижные ступеньки. Также эксперты отметили Aston Martin Lagonda Concept, BMW Concept X7 iPerformance и Lexus LF-1 Limitless.