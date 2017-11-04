«АвтоВАЗ» запатентовал серийную версию кроссовера LADA XCode

Журналисты российских автомобильных изданий в отрытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) смогли обнаружить патенты на серийную версию кроссовера LADA XCode. Отмечается, что пока нет данных о планах «АвтоВАЗ» выпускать такие автомобили.

На портале Росстандарта были обнаружены патентные изображения серийной версии компактного российского кроссовера LADA XCode. Отмечается, что заявка на патентование дизайна автомобиля была подана ещё 10 марта 2017 года. Стоит напомнить, что концептуальная версия автомобиля была показана публике ещё в 2016 году в рамках Международного московского автосалона.

Эксперты имеют сомнения в том, что «АвтоВАЗ» планирует наладить серийное производство LADA XCode в ближайшее время. Поясняется, что патентование дизайна и характеристик концептов – распространенная практика в автопроме. Данный шаг подтверждает то, что разработка является оригинальной и новой.

Ранее в сети появилась новость о том, что китайские СМИ выразили уверенность в успехе LADA XCode на местном рынке. Кроме того, в КНР даже оценили автомобиль на 150 000 юаней (примерно 1 500 000 рублей). Не исключено, что патентованием разработчики планируют защититься от создания китайского «клона» LADA XCode.