Новый Mercedes-AMG E63 S получил 603-сильный турбомотор V8

Согласно данным зарубежных СМИ, производительный премиальный седан Mercedes-AMG E63 S получит под капот 4,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью в 603 лошадиные силы. Кроме того, модель получила подключаемый полный привод, который пригодится любителям дрифта.

Журналисты зарубежного автомобильного портала Car And Driver провели первый тест-драйв нового «заряженного» седана Mercedes-AMG E63 S. Новинка приводится в движение 4,0-литровым мотором V8 с системой двойного турбонаддува, мощность которого составляет 603 лошадиные силы при впечатляющем крутящем моменте в 850 Нм. Отмечается, что модель имеет подключаемый полный привод, а при желании водитель сможет отключить тягу на передние колеса, что будет кстати при заездах на треке.

Стоит отметить, что новый Mercedes-AMG E63 S оказался сразу на 207 лошадиных сил мощнее, чем Mercedes-AMG E43 S. Кроме того, новинка имеет более жесткую подвеску, ориентированную на скоростное прохождение поворотов.

Журналисты высокие динамические характеристики нового Mercedes-AMG E63 S, а также чувствительное рулевое управление, но при этом в список недостатков были записаны тесные задние сидения и внушительный ценник. Стоимость Mercedes-AMG E63 S составляет порядка 105 395 долларов (примерно 6 000 000 рублей).