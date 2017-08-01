Обнародован ТОП-10 самых популярных кроссоверов в Москве

За 2017 год столичные автодилеры продали 96 700 новых машин класса SUV, что на 10% превышает результат годичной давности, когда удалось реализовать около 87 700 внедорожников и кроссоверов. Соответствующие данные обнародовали аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Лидером по объёму реализации на автомобильном рынке Москвы в сегменте SUV впервые смог стать Hyundai Creta. Данная модель нашла 7 600 владельцев, что соответствует росту в 2,6 раза. Второе место досталось Volkswagen Tiguan, продажи которого выросли в 2,4 раза и достигли 5 300 авто.

На третью позицию попал бывший бестселлер в своём классе Nissan X-Trail. На нём остановили выбор 4 400 московских автолюбителей, что на 4% меньше, чем годом ранее. Далее с небольшим отставанием расположился Toyota RAV4 с 4 300 проданными авто (+3%). Замыкает первую «пятёрку» рейтинга KIA Sportage с продажами в 3 800 машин (+53%).

Продажи Renault Kaptur в Москве выросли в 2,9 раза или до 3 700 экземпляров, что обеспечило кроссоверу шестое место. Седьмую и восьмую строчки также заняли модели от концерна Renault-Nissan. Так, Nissan Qashqai и Renault Duster разошлись тиражом в 3 700 (+1%) и 3 600 (-21%) экземпляров соответственно. Далее следуют Mitsubishi Outlander (2 900 ед.; +27%) и Mazda CX-5 (2 900 ед.; +7%).