Названы самые доступные кроссоверы на российском рынке‍

За минувший год на российском рынке существенно выросло количество кроссоверов стоимостью менее 1 000 000 рублей. Эксперты назвали самые доступные авто, относящиеся к данному сегменту.

Корейский SsangYong Tivoli в исполнении Welcome предлагается за 999 000 рублей. За эти деньги покупатель получит переднеприводную машину с 1,6-литровым 128-сильным мотором и 6-скоростной «механикой».

За 990 000 рублей доступен Dongfeng AX7 с 2,0-литровым двигателем мощностью в 140 л.с. Немного дешевле обойдётся базовый вариант Ford Ecosport со 122-сильным агрегатом объёмом 1,6 литра и довольно богатым оснащением.

Renault Duster 2017 года выпуска с 1,6-литровым двигателем, развивающим 114 л.с., можно купить за 639 000 рублей, при этом даже самая дорогая версия модели стоит немного больше миллиона. Nissan Terrano и Renault Kaptur в базе оснащаются аналогичным мотором, при этом из-за более богатого оснащения их ценники выше – от 930 000 и 879 000 рублей соответственно.

Среди российских вариантов следует упомянуть полноприводный внедорожник УАЗ «Патриот» за 699 000 рублей, УАЗ «Хантер» за 619 000 и трёхдверную LADA 4x4 за 484 000. Кстати, самая дорогая версия последней модели тоже дешевле миллиона – 757 000 рублей. Из-за более современного дизайна Chevrolet Niva оценили от 608 000 рублей.