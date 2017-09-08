Компания SCG создаст внедорожник ради покорения вершины вулкана

Руководство Scuderia Cameron Glickenhaus решило временно отойти от привычных для компании спорткаров и разработать утилитарный багги под названием Boot. Ради демонстрации возможностей автомобиля его отправят покорять вулкан Охос-дель-Саладо в Андах.

Согласно планам SCG, новый внедорожник Boot поднимется на высоту, на которой ранее не находилось ни одной машины, а точнее на рекордные 6 893 метра. Правда, пока автомобиль существует только на бумаге. Компания намерена оснастить новинку 5,0-литровым атмосферным двигателем V8 и автоматической трансмиссией.

Разработчики вдохновлялись гоночными багги, которые выступают в марафоне «Дакар» и других ралли-рейдах. В первую очередь SCG намерена добиться прекрасного хода подвески, тогда как создание дизайна Boot считается второстепенной задачей. Внедорожник выпустят в 4- и 2-дверных модификациях, причём в экспедицию отправится первый вариант. Ещё одной любопытной особенностью модели станет расположение водительского сидения по центру.

SCG будет предлагать новый Boots по цене около 100 000 долларов за базовую комплектацию. Таким образом, новинка станет самой доступной моделью в линейке компании. До первых заказчиков внедорожники должны добраться в 2019 или 2020 году.