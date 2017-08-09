Эксперты рассказали о новом «заряженном» Volkswagen Passat GT

Новый «заряженный» седан Volkswagen Passat GT был представлен в рамках Детройтского автосалона-2018. Эксперты поделились подробностями о новинке, а также его нескольких малоизвестных модификациях.

Дебютировавший недавно Volkswagen Passat GT разрабатывался на основе товарного R-Line. Новый «заряженный» седан примечателен более крупным бампером спереди, крышей черного цвета, красными и чёрными вставками на кузове, маленьким спойлером на багажнике, овальными патрубками и 19-дюймовыми колёсными дисками с красными суппортами.

Ключевой особенностью новинки стал бензиновый агрегат VR6 с рядной и V-образной компоновкой. Его отдача равна 284 лошадиным силами при 350 Нм крутящего момента. В тандеме с мотором работает 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия DSG.

Как отметили эксперты, спортивная версия появилась ещё у первого поколения модели. Однако Volkswagen Passat GTI (B1), увидевший свет в далёком 1977 году, был создан в единственном экземпляре. Руководство марки решило, что такая машина не будет востребована, поэтому появился компромиссный автомобиль.

Говоря о 2,8- и 2,9-литровом моторе VR6, стоит упомянуть, что его создали в 90-е годы и применяли на Passat VR6. Данный двигатель обеспечивал неплохую динамику, однако имел слишком большой расход топлива.