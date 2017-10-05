Стартовали «живые» продажи нового кроссовера Brilliance V6

Китайская компания Brilliance объявила о старте «живых» продаж нового кроссовера Brilliance V6, заказы на который в Китае начали принимать ещё в декабре 2017 года. Отмечается, что при умеренном ценнике новинка имеет широкий список оснащения, но клиентам доступен исключительно передний привод.

Согласно данным китайских автомобильных изданий, новый кроссовер Brilliance V6 добрался до витрин дилерских центров Поднебесной. Сообщается, что новинка в базовом варианте исполнения обойдется местным клиентам в 87 900 юаней (примерно 779 000 рублей), а за максимальную комплектацию придётся выложить 141 900 юаней (примерно 1 252 000 рублей).

В зависимости от выбранного варианта исполнения новый кроссовер Brilliance V6 может оснащаться шестью подушками безопасности, камерой кругового обзора, полностью цифровой приборной панелью, климатической системой, 10,4-дюймовым мультимедийным центром с навигацией, кожаным салоном, панорамной крышей и широким набором современных ассистентов и систем безопасности.

Новый Brilliance V6 имеет габариты, сопоставимые с баварским BMW X3 – длина модели составляет 4 620 мм, ширина и высота достигают 1 922 и 1 734 мм соответственно при колёсной базе в 2 725 мм. Под капотом Brilliance V6 скрывается 1,5-литровый турбомотор мощностью в 152 лошадиные силы, сочетающийся с МКПП и системой переднего привода.