В Лондоне удалось заснять на видео два Lamborghini Urus до старта продаж

Жители Лондона недавно заметили на улице сразу два экземпляра новейшего кроссовера Lamborghini Urus. Соответствующая видеозапись было опубликована на YouTube.

По предварительным сведениям, замеченные автомобили Lamborghini Urus доставили в Великобританию ради демонстрации потенциальным покупателям. Возможные владельцы новой модель от итальянской марки проехались по столичным улицам в вечернее время.

Отметим, что публичная презентация серийной версии первого кроссовера в модельном ряду бренда состоялась в начале прошлого месяца. В моторном отсеке автомобиля расположился 4,0-литровый битурбированный двигатель V8, производительность которого достигает 650 лошадиных сил и 850 Нм.

С таким силовым агрегатом Lamborghini Urus ускоряется с 0 до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Итальянская модель способна разгоняться до максимальных 305 км/ч. Новинка должна поступить в продажу на британском рынке будущей весной по цене от 165 000 фунтов стерлингов.