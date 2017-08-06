Haval выпустит конкурента для пикапа Ford Ranger

Принадлежащий китайскому автогиганту Great Wall бренд Haval собирается создать абсолютно новый пикап, который будет доступнее американского Ford Ranger. Изначально новинка должна появиться на австралийском авторынке.

Внедорожники и пикапы довольно популярны среди австралийцев, в связи с чем Great Wall намерен предложить им свою новую модель. Пока компания не смогла заполучить доверие местных покупателей. В ходе краш-тестов ANCAP китайские автомобили смогли получить только две звезды из пяти. При этом доля Great Wall на австралийском рынке составляет не более 0,2%.

Несмотря на это, руководители компании не оставляют планы по покорению данного рынка и собираются вывести на него новый пикап под маркой Haval, о которой пока не знают в Австралии. Новинка должна появиться на мировом рынке к 2020 году.

Как пишет Car Advice, в основу пикапа Haval ляжет новая платформа, а по размерам он будет сопоставим с такими автомобилями, как Toyota Hilux и Ford Ranger. Сегодня в Австралии они доступны в среднем за 60 000 долларов (порядка 2 650 000 рублей).

Haval предложит свой грузовик по цене не выше 40 000 долларов (2 250 000 рублей). В линейку двигателей модели войдут дизельные, бензиновые и гибридные агрегаты.