Эксперты составили ТОП-10 лучших семейных кроссоверов 2018 года

Всё больше автопроизводителей выпускают трёхрядные кроссоверы и внедорожники, стараясь переманить покупателей из сегмента минивэнов. Российское издание «ВладТайм» опубликовало рейтинг лучших семейных SUV 2018 года.

Первое место эксперты отдали премиальному Audi Q5, который выделяется среди конкурентов экономичными двигателями, тихим и просторным салоном. Второе место досталось модели, которая больше понравится ценителям скорости – BMW X3. На третьем месте оказался роскошный кроссовер Jaguar E-Pace с внушительным списком оснащения.

В ТОП-5 также вошли прекрасно подходящий для бездорожья Land Rover Discovery и чешская Skoda Kodiaq, примечательная хорошей управляемостью и комфортабельным салоном. Далее следует немецкий Mercedes-Benz GLC, который поражает роскошной отделкой салона и комфортной подвеской. Благодаря стильной внешности на седьмой строчке смог расположиться Alfa Romeo Stelvio.

Самый безопасный SUV в истории краш-тестов Euro NCAP – кроссовер Volvo XC60 – занял восьмую позицию в рейтинге. Эксперты назвали KIA Sorento лучшим по соотношению цены и качества, отдав ему девятое место. Замыкает ТОП-10 лучших кроссоверов для большой семьи японский Nissan X-Trail, который также имеет привлекательный ценник.