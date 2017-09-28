Представлен пикап Ram 1500 в роскошной версии Laramie Longhorn

Итало-американский автопроизводитель FCA вывел на североамериканский рынок новую версию пикапа Ram 1500 2019 модельного года, которая получила имя Laramie Longhorn. Представители компании подчеркнули, что автомобиль отличается «бескомпромиссной роскошью».

Новый Ram 1500 в исполнении Laramie Longhorn получил светодиодные передние фонари, двухцветный кузов и хромированную решётку радиатора. Кроме того, для новинки доступны наборы легкосплавных дисков колёс размерностью 20-22 дюйма.

В плане внешности Ram 1500 Laramie Longhorn не особо впечатляющий, зато салон способен конкурировать в плане роскоши с флагманским Mercedes-Benz S-Class. Отметим, что сидения, центральная консоль и окантовка панели приборов отделали кожей. Кроме того, во внутреннем убранстве модели следует упомянуть декоративные вставки из сатина и дерева, а также выгравированные логотипы спецсерии.

Перечень оснащения Ram 1500 2019 года Laramie Longhorn включает вентиляцию и обогрев кресел, точку доступа Wi-Fi стандарта 4G и систему мультимедиа Uconnect с 12,0-дюймовым экраном. Пикап оснастили 5,7-литровым двигателем HEMI V8, генерирующим 395 «лошадей» при крутящем моменте в 555 Нм.