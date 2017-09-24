Эксперты: Модели LADA могут потеснить немецкие и японские бренды в Китае

Российский автогигант «АвтоВАЗ» не оставляет амбициозных планов выйти на рынок Китая, который является крупнейшим на сегодняшний день. Модели бренда LADA появятся в дилерских центрах Поднебесной уже в скором времени, а китайские эксперты уверены, что российские авто смогут побороться за клиентов с именитыми японскими и немецкими производителями.

Специалисты китайского телевизионного канала «Феникс» уверены, что модели российского бренда LADA на автомобильном рынке КНР смогут составить серьёзную конкуренцию автомобилям мировых компаний. Отмечается, что на данный момент в китайские клиенты отдают предпочтение моделям от компаний Volkswagen и Honda, но японский бренд теряет позиции по «историческим причинам», в то время как репутация немецкого концерна серьёзно пострадала после скандала с махинациями показателями выбросов дизельных авто.

В частности, китайцы отметили, что местных клиентов могла бы заинтересовать серийная версия концептуального внедорожника LADA XCode. Новинка имеет нестандартную внешность, а салон пестрит футуристическими решениями.

Наряду с этим эксперты уверены, что LADA XCode для начала должен получить некоторые опции, без которых успех на рынке КНР не может быть гарантирован. Среди таких решений отмечается большой дисплей мультимедийной системы, экологически чистый гибридный мотор и удлиненная колесная база.