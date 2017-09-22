Микрокар BMW Isetta возродился в виде электромобиля Microlino

Швейцарская фирма Micro Mobility Systems, которая специализируется на выпуске скутеров и самокатов, презентовала прототип своей первой машины – Microlino. Дизайн модели выполнен в стиле миниатюрного BMW Isetta, европейские продажи новинки должны стартовать уже будущей весной.

Впервые выход Microlino был анонсирован в 2015 году, тогда же в сеть попали первые изображения автомобиля. В 2016 году Micro Mobility Systems представила на автовыставке в Женеве первый концепткар. Тот автомобиль, что дебютировал в настоящее время, представляет собой на 95% товарную версию.

Длина Microlino равна 2 435 мм, ширина составляет 1 500 мм, а вес – всего 450 кг. В багажник новинки помещается до 300 л груза. Как и у Isetta, передняя часть нового авто полностью открывается, а сзади находится узкая колея с двумя колёсами.

Новинка комплектуется 20-сильным электродвигателем и блоком литий-железофосфатных батарей с двумя вариантами ёмкости: на 8 и 14,4 кВт/ч. Запас хода модели в первом случае составляет 120 км, а во втором – 215 км. При этом Microlino способен разгоняться максимум до 90 км/ч.

Новый электрокар получил ценник в 12 000 евро, на сегодняшний день на него было принято около 4 600 предварительных заказов. Сборкой автомобиля займётся итальянская компания Tazzari.