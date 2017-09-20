Озвучена стоимость нового внедорожника Jeep Cherokee 2019

В рамках международного автосалона в Детройте в начале нынешнего года состоялась премьера нового внедорожника Jeep Cherokee 2019, а сегодня разработчики озвучили официальный ценник на модель. Отмечается, что новинка обойдётся американским клиентам как минимум в 25 190 долларов, что эквивалентно 1 430 000 рублей по актуальному курсу.

Согласно данным американского портала AutoBlog, базовое исполнение Latitude для нового Jeep Cherokee 2019 получило ценник в 25 190 долларов, что на 300 долларов дешевле, чем модель актуальной генерации. Уже в базовом исполнении модель имеет светодиодную оптику, кондиционер, 7,0-дюймовый мультимедийный центр Uconnect, а также шесть динамиков штатной аудиосистемы.

Модель Jeep Cherokee Latitude Plus стоит уже 27 690 долларов и добавляет в список оснащения тонированные стёкла и 17-дюймовые легкосплавные диски. Кроме того, владельцев порадуют сиденья с отделкой из ткани и винила.

Что касается топового исполнения Jeep Cherokee Overland, то та данную комплектацию придётся выложить 38 970 долларов(примерно 2 220 000 рублей). Внедорожник получает уникальный 19-дюймовые диски, вентилируемые сидения с отделкой из кожи Nappa, рулевое колесо с деревянными вставками, аудиосистему от Alpine, а также штатную навигационную систему. Система полного привода для каждой версии предложена в качестве опции за 1 500 долларов.