Changan начал продажи бюджетного "клона" Land Rover Discovery
Китайский автопроизводитель Changan запустил продажам нового кроссовера под названием X70A, который внешне сильно напоминает внедорожник Land Rover Discovery четвёртой генерации. Об этом информируют автомобильные СМИ в Поднебесной.
На сегодняшний день новый Changan X70A уже предлагается для заказа в пяти комплектациях с низкими ценниками. Стоимость китайского кроссовера колеблется в диапазоне от 49 900 до 72 900 юаней (порядка 440 000-644 000 рублей).
Что касается габаритов, копия гораздо меньше оригинала: в длину она достигает 4 620 мм, ширина составляет 1 779 мм, высота равна 1 820 мм, а расстояние между осей колёс – 2 750 мм. Новый Changan X70A приводится в движение 1,5-литровым атмосферным мотором, развивающим 96 «лошадок» при 140 Нм крутящего момента. В роли трансмиссии выступает 5-диапазонная «механика», тип привода – исключительно передний.
Новинка оснащается передними подушками безопасности, климат-контролем, наружными зеркалами с подогревом и электроприводом, мультифункциональным рулём, мультимедийным комплексом с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем и рядом других опций.