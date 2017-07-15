Ford разработает роботизированный автомобиль для полиции, на что указывают патентные изображения, появившиеся в глобальной сети. Ожидается, что машина сможет делать работу стражей порядка, при том, что они будут находиться в салоне транспортного средства.

Автомобиль сможет вести преследование нарушителей, устраивать засады и так далее. Об этом проинформировал портал VistaNews.

В интернете появились эскизы, которые названы патентными изображениями роботизированного автомобиля Ford. Сложно поверить в то, что эти материалы являются официальными документами, ведь на чертежах представлено что-то вроде детских рисунков. На подлинность этих эскизов в серьез указывает только то, что их первоисточником является американское патентное ведомство.

Ожидается, что роботизированная машина Ford будет обладать искусственным интеллектом, однако он еще не разработан. Транспортное средство должно получить все необходимые системы для обеспечения ее эффективной автономности. По задумке разработчиков, несколько беспилотных полицейских автомобилей смогут работать сообща, устраивать засады и погони. Кроме того, такие машины смогут выписывать штрафы, вести разъяснительные беседы. Когда будет представлен прототип новинки, неизвестно.