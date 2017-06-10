Новое поколение кроссовера Citroen C3 Aircross привезут в Россию

Новое поколение кроссовера Citroen C3 Aircross начнут предлагать на авторынке России уже в первой половине 2018 года. При этом производитель до сих пор умалчивает о комплектациях и ценах на новинку.

Представители Citroen сообщили, что намерены каждый месяц продавать порядка 100-150 кроссоверов нового поколения C3 Aircross. А к 2019 году планируют значительно нарастить продажи.

Официальная презентация обновленного Citroen C3 Aircross состоялась летом 2017 года. На авторынке Европы кроссовер оснащают двигателем объемом 1,2 литра мощностью 82, 110 или 130 «лошадей». Доступен только переднеприводный вариант исполнения с «механикой» или коробкой-автомат.

На местом авторынке Citroen C3 Aircross предлагают по цене от 15,95 тысяч евро, что соотвествует 1,109 млн рублей. Сколько кроссовер будет стоить в России на данный момент не известно.