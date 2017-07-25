Кроссовер DFM AX7 успешно дебютировал в России

В августе 2017 года на российский рынок вышел китайский кроссовер DFM AX7, проданный к концу прошлого года в количестве 400 экземпляров. Об этом сообщает пресс-центр российского офиса Dongfeng.

Как сообщают эксперты, изучившие статистику продаж новинки, базовая версия нового кроссовера DFM AX7, несмотря на свою цену в 990 000 рублей, смогла привлечь только 13% автолюбителей. А вот новинка в модификации Premium завоевала востребованность отечественных автомобилистов в 22%. Наиболее популярными версиями кроссовера стали Prestige и Luxury. Они получили рыночную долю в 65% либо две трети продаж.

Вероятно, вариация Prestige россиянам приглянулась из-за кожаной оплетки руля, круиз контроля, электронного ручника и 220-вольтовой розетки. Ее доля на рынке достигает 36%. А вот доля версии Luxury составила 29%, благодаря тому, что ее снабдили боковыми подушками и шторками безопасности, люком, электрорегулировками водительских кресел, бесключевым доступом, кнопочным зажиганием, парктроником и камерой заднего обзора.