За снегоуборщиками Красноярска будут следить со спутника

С января нынешнего года снегоуборщики коммунальных предприятий Красноярска будут оснащены специальными устройствами, которые позволят следить за уборкой снега в режиме реального времени. Авторы инициативы уверены, что такой шаг позволит проследить пробег техники и дополнительно дисциплинировать сотрудников.

Согласно данным местных изданий, в Красноярске снегоуборочную технику планируют оснастить оборудованием системы ГЛОНАСС. Отмечается, что таким образом данные о передвижении и работе такой техники будут оперативно направляться на сервера коммунальных предприятий.

Новое устройство представляет собой компактный трекер, который оснащается собственной батарейкой. Один раз в час устройство отправляет на сервер данные о своём местоположении. Чиновники сообщают, что в первую очередь устройством будут оснащаться снегоуборщики на базе мотокультиваторов.

Антон Старовойтов, начальник технической службы САТП Красноярска, во время общения с прессой выразил уверенность в том, что таким образом ведомству удастся повысить дисциплинированность работников. Кроме того, мера позволит отслеживать пробег специальной техники. На данный момент уже 25 таких устройств подключены к машинам и объединены с серверами ГЛОНАСС.