Lexus возглавил сегмент премиальных авто в Томске

В 2017 году в Томске состоялась открытие официального дилер-центра «Лексус – Томск». Джон Томсон, управляющий директор Lexus в России, посетил дилерский центр, поскольку всего за полгода бренд возглавил сегмент премиальных авто в регионе, а также занял 2,4% местно рынка.

Для премиального бренда 2,4% достаточно высокий показатели, особенно если учитывать, что дилер-центр «Лексус – Томск» смог достичь этого результата всего за полгода. Джон Томсон выделил ряд факторов, которые обеспечили такой спрос на Lexus в Томске.

Во-первых, бренд предоставляет широкую линейку кроссоверов, на которые приходится большая часть продаж. Управляющий директор Lexus пояснил:

«Клиенты предпочитают их из-за состояния дорог и суровых температурных условий».

Во-вторых, дилер-центр «Лексус – Томск» руководствуется главным принципом Lexus – «Клиент на первом месте», который и позволил расширить клиентскую базу. Поскольку дилерский центр был разработан на основе концепции «Lexus 2020», то пространство для покупателей было увеличено: были добавлены дополнительные переговорные, которые оснащены touch-панелью.

В-третьих, Lexus уделяют огромное внимание мелочам. Джон Томсон привел лишь несколько примеров, однако заверил, что на этом компания не останавливается. Премиальный бренд тщательно выбирает литературу, которую разместить в клиентской зоне, а также моют автомобиль перед выдачей.