Опубликованы первые изображения экстремального Ferrari 488 Special Sport

Не так давно компания Ferrari анонсировала выход самого экстремального суперкара бренда с мотором V8 - Ferrari 488 Special Sport. Новинка уже была замечена на дорожных тестах, а журналисты издания motor1 попытались представить, как будет выглядеть серийное исполнение суперкара без камуфляжа.

На страницах портала motor1 появились первые рендерные изображения нового спорткара Ferrari 488 Special Sport, который станет самой мощной моделью бренда с мотором V8. Авторы изображения отметили, что в основу рендера положены свежие шпионские фото модели, а также черты, характерные для самых производительных автомобилей итальянского бренда.

Судя по свежему рендеру, автомобиль получит довольно агрессивную и зауженную оптику, которая оснащена тонкими линиями светодиодных огней. Также Ferrari 488 Special Sport имеет большие колесные арки спереди, а сплиттер получил довольно продвинутый формат и большой воздухозаборник снизу. На задней части кузова спорткара нашли место большие воздуховоды.

Не так давно в сеть были «слиты» технические документы о новом Ferrari 488 Special Sport. Новинка получит под капот мотор V8 нераскрытого пока объёма, но мощность силовой установки составит не менее 700 лошадиных сил. Помимо этого, суперкар получит комплекс мер по снижению массы, что отразится на динамике модели.