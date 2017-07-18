«АвтоВАЗ» запатентовал серийную версию LADA Vesta Sport, которая не имеет видимых отличий от концепта, презентация которого состоялась в 2016 году в Москве. Соответствующую информацию разместили на сайте Роспатента.

Спортивная версия LADA Vesta имеет целый ряд внешних отличий от классической версии седана. Модель Vesta Sport оснастили переработанным передним бампером, особым аэродинамическим обвесом, крупным задним спойлером, а также диффузором на бампер сзади. Кроме того, новинка получила колесные диски 17 дюймов. В результате запатентованная LADA Vesta Sport практически не отличается от концепта, представленного в рамках автосалона в Москве в 2016 году.

Производство LADA Vesta Sport запустят уже в феврале текущего года на мощностях «АвтоВАЗ» в Ижевске. Модель будет выпускаться с двумя двигателями: объемом 1,6 литра производительностью 140 «лошадей» и объемом 1,8 литра производительностью 149 «лошадей».