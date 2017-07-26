Мировой авторынок в 2017 году поставил новый рекорд

В 2017 году мировой автомобильный рынок установил новый рекорд, что выражается в уровне глобальных продаж легкового и легкого коммерческого транспорта, достигшего 95 308 000 единиц. Этот показатель на 2,4% больше годичной давности.

Наиболее крупнейшим авторынком мира остается все также Китай. В прошлом году поднебесные автолюбители приобрели 28 592 000 авто (+2%). Вторая позиция досталась США, где дилеры продали 17 210 000 машин (-1,9%).

В Западной Европе востребованность на авто возросла на 2,7%, что в количественном выражении равно 16 201 000 экземпляр. В Восточном Европе в 2017 году тоже были удачные продажи, составившие 4 217 000 штук. Сообщается, что рост показал и отечественный авторынок, благодаря развивающемуся автокредитованию, отложенному спросу и стабилизации экономического положения.

Рынок Южной Америки тоже вырос до 3 045 000 машин (+13,9%). В перечень крупнейших авторынков планеты вошли Япония, Канада и Южная Корея.