Названы претенденты на титул «Всемирного автомобиля года-2018»

В глобальной сети озвучены претенденты на титул «Всемирного автомобиля года-2018». Большинство машин, оказавшихся в шорт-листе премии, уже реализовываются в России, либо в скором времени появятся в стране.

Организаторы конкурса включили в шорт-лист десять машин. В списке оказались модель Alfa Romeo Giulia, электромобиль Nissan Leaf, фастбек KIA Stinger, паркетник Mazda CX-5, внедорожники Land Rover Discovery и Range Rover Velar, кроссовер BMW X3, бизнес-седан Toyota Camry, вседорожник Volkswagen T-Roc и Volvo XC60. Из перечисленных транспортных средств до России не доберутся модели Giulia и T-Roc.

Победитель премии «Всемирный автомобиль года-2018» будет озвучен 28 марта на международном мотор-шоу в Нью-Йорке. Уточним, что в рамках премии будут также названы лучшие машины в определенных категориях. Так, в рамках премии будут определены лучшие: люксовый, спортивный, экологически чистый и городской автомобили. Кроме того, будет названа машина с лучшим дизайном.