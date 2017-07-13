На продажу выставлен бронеавтобус Маргарет Тэчер

На продажу выставили бронированный автобус, которым пользовалась руководитель кабинета министров Великобритании Маргарет Тэчер в ходе своего визита в Северную Ирландию. Нынешний обладатель бронеавтобуса хочет продать его за 25 000 фунтов стерлингов, в то время как его первоначальная стоимость достигает 5 000 000 фунтов стерлингов.

Выставленный на торги бронированный автобус вмещает до 36 человек. Его снабдили пуле- и звуконепроницаемой капсулой. Автобус весит 17,5 тонны, а под капот машина получила 12-литровый дизельный двигатель с возможностью разгона до 130 км/ч. Автобус оснащен специальной закрытой системой подачи воздуха с фильтрами, которые защищают от химических и прочих загрязнителей, и непробиваемыми шинами.

Транспортное средство инженеры изготовили сразу же после покушения на "Железную Леди" в 1984 году членами экстремистской группировки Ирландской республиканской армии. Через время она использовалась для транспортировки солдат из аэропорта Лондондерри в Белфаст.