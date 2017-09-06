Lifan резко повысил цены на свои авто в России

Лидер продаж среди китайских машиностроительных брендов в РФ Lifan увеличил ценники на свои автомобили для россиян. Стоимость машин марки взлетела на 4-5%, что достигает от 30 000 до 40 000 рублей.

Отныне кроссовер Lifan X60 с 1,8-литровым 128-сильным мотором обойдется от 739 900 рублей, а вот его топовая версия будет стоить 979 000 рублей. Этот же кроссовер, относящийся к 2017 году, обойдется в 709 900 и 949 900 рублей. Другой кроссовер поднебесного бренда, Lifan X50, получивший под капот 1,5-литровый 100-сильный двигатель, теперь стоит 659 900 рублей. За топовый вариант придется отдать 739 900 рублей.

А вот Lifan MyWay тоже поднялся в цене на 30 000 рублей. Теперь для его покупки нужно раскошелиться на 869 900 рублей. Ценники выросли и на седаны китайского автобренда. Lifan Murman отныне оценен в 989 900 рублей, а седан Lifan Solano II обойдется отечественным автолюбителям в 729 900 рублей. Его топовая вариация стоит от 809 900 рублей.