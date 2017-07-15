УАЗ «Профи» получил цистерну для молока и топлива

Отечественные машиностроители сертифицировали коммерческий автомобиль УАЗ «Профи», доработанный цистерной. Речь идет о модификациях модели, которые смогут перевозить молоко и топливо. Об этом УАЗ проинформировал в своем пресс-релизе.

Стоимость доработки модели УАЗ «Профи» составит от 187 000 до 298 500 рублей. Ее ценник будет зависеть от того, какая цистерна будет устанавливаться на машину. Производитель предложит стальную окрашенную или из нержавеющей стали емкость. Кроме того, стоимость доработки будет зависеть от объема цистерны. Также дополнительно производитель будет продавать холодильную установку, за которую потребует доплату в размере 160 000 рублей.

По габаритам бензовоз и молоковоз на шасси УАЗ «Профи» будут практически идентичны стандартному исполнению модели. Движущей силой модифицированного коммерческого автомобиля станет бензиновая установка ZMZ Pro, производительность которой составляет 149 л.с.

Напомним, самый доступный вариант модели УАЗ «Профи» сейчас продается в России за 749 000 рублей. Стоимость новых модификаций машины с цистерной составит минимум 936 000 рублей. Грузовик с холодильной установкой будет стоить 1 096 000 рублей.