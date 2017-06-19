Легендарный дизельный ГАЗ-66 продается за 300 000 рублей

Легендарный дизельный ГАЗ-66 нашел себе применение во многих сферах. Так, машину использовали военные, геологи, различные службы. В народе машина называлась «шишигой».

Внешность у модели ГАЗ-66 достаточно грубая, однако важно не это, а то, насколько она проходима в самых экстремальных условиях. Те, кто использовал «шишигу» по назначению, скажут, что ей даже расход топлива можно простить, учитывая ее ездовые качества. А потребляет машина не менее 20 литров горючего на «сотню». Также модель ГАЗ-66 хороша тем, что ее несложно ремонтировать, и чинится она в любых условиях.

Продаваемый за 300 000 ГАЗ-66 обладает интересной историей. Машина была во владении православного священника, который приобрел ее в воинской части с консервации. Это означает, что автомобиль находится в хорошем состоянии.

Человек, который сейчас владеет продаваемой «шишигой», редко пользовался этой машиной, и ездил на ней на охоту. ГАЗ-66 имеет достаточно комфортабельный кунг, в котором смогут уместиться 6-7 пассажиров.

Уточним, что кунг продаваемого грузовика доработан для комфортного отдыха. Кроме того, в моторном отсеке машины находится экономная дизельная установка, производительность которой составляет 104 лошадиных силы.