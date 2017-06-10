В России насчитали 3 500 автодилеров

В соответствии с итогами исследований, проведенных штатными сотрудниками «АВТОСТАТ», на середину января наступившего года в России числится 3 490 официальных автомобильных дилеров. Это примерно столько же, сколько и год назад.

Невзирая на то, что суммарное число автодилеров осталось прежним, внутри автоцентров произошли определенные перераспределения. В минувшем году было разорвано 485 дилерских соглашений и заключено 474 новых договора.

Из марок, у которых число дилерских центров снизилось, стоит выделить «УАЗ» (-33), Lifan (-27) и Renault (-20). Больше 10 автосалонов лишились Mitsubishi, LADA, и GM-АвтоВАЗ. Среди брендов, увеличивших сеть дилеров, нужно выделить FAW (+13) и Hyundai (+10). Расширяет сеть своих автоцентров и Ravon (+47), заменивший покинувший отечественный рынок бренд Daewoo.

Отмечается и открытие в РФ новых сетей дилеров. Свои сети по продаже и обслуживанию авто открыли Derways/Hower (67), Foton (36), Genesis (35) и Isuzu (14).