В Воронеже из пикапа сделали бульдозер для расчистки дорог

Пока жители российского города Воронеж выражают неудовольствие работниками коммунальных служб, не сумевшими почистить городские улицы от снега, один из местных жителей решил проявить инициативу. Обладатель пикапа Toyota Tundra приделал к автомобилю бульдозер и с помощью него расчищает дороги.

Фотографии необычного транспортного средства появились на страницах паблика «Типичный Воронеж». Как сообщают авторы фотографий, пикап Toyota Tundra воронежцы обнаружили на улице Острогожской, что и было подтверждено комментаторами в социальных сетях.

Следует сказать, что в ночь с 23 на 24 января 2018 года с городских улиц работники коммунальных предприятий вывезли 8 500 кубометров снега, о чем информируют представители городской администрации. А с начала зимы было вывезено 115 900 кубометров снега, убранного с улиц областного центра.