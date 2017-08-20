BMW показала возрожденное купе 8 Series

Баварская машиностроительная компания BMW обнародовала тизер своего нового предсерийного купе BMW 8 Series. Дебют новинки состоится в 2018 году.

Данный автомобиль выведен на заключительный тест-драйв, который он проходит по итальянским дорогам. На тестовом полигоне и на общих дорогах трудятся конструкторы BMW, управляя покрытым камуфляжной пленкой купе BMW 8 Series. Новинка получила четкие очертания кузова, которые выглядят довольно агрессивно, и тонкие задние осветители, вытянутые по горизонтали.

Никакой официальной информации о грядущей новинке не предоставлено. Также не сообщается о точной дате дебюта массового BMW 8 Series.

Следует напомнить, что премьера концептуального BMW Concept 8 Series прошла в мае 2017 года в рамках Конкурса элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este. А гоночный вариант купе BMW 8 Series рассекретили осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте.